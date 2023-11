Karşıyaka Belediyesi Hatay'a Yardım Gecesi Düzenledi

Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi (CMSM), depremde ağır hasar gören Hatay'ın yaralarını sarmasına katkı sağlamak için yardım gecesi düzenledi. UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nden konuk şefler ve CMSM'nin şeflerinin geleneksel tarif ve yöntemleriyle hazırlanan Hatay lezzetleri misafirlere sunuldu. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Hepimize düşen şey bir an önce yaraları sarmaktı ve onun için herkes hala çabalıyor" diye konuştu.

Karşıyaka Belediyesi Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, Hatay mutfak kültürünü yaşatmak ve içinde bulunduğu zor süreçte Hatay'a destek olmak için bir yardım gecesi düzenledi. Etkinlik; Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, CHP Karşıyaka ilçe yönetimi, Karşıyaka, Aliağa, Buca, Foça ve Konak Belediye Meclis Üyeleri, Defne Eğitim ve Yaşam Derneği yönetimi ve burs verdikleri Hataylı öğrenciler ile çok sayıda yardımseverin katılımı ile Denizkent Restoran'da gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nin şeflerinin de konuk edildiği destek projesinde CMSM mutfaklarında, Hatay'dan gelen malzemeler ile birbirinden lezzetli yöresel yemekler hazırlandı. CMSM şefleri Mutlu Bezmez ve Göksu Begüm Bayraktar ile konuk şefler Sevcan Aksu, Cemil İlker Boyacı, Filiz Kaya ve Mehmet Dönmez'in geleneksel tarif ve yöntemlerle, 2 günlük yoğun çalışmayla hazırladığı kabak borani, oruk, aşur, tepsi kebabı, şıhılmahşi, firik pilavı ve tahinli çıtır kabak tatlısı misafirlere sunuldu.

YARALAR SARILIYOR

Davetlilere hitap eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6 Şubat depreminden sonra bölgeye yardım etmek üzere İzmir ve Karşıyaka'da tek yürek olduklarını belirterek, "Elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bölgeye gitmeye ve yardımcı olmaya, ihtiyaçları gidermeye çalıştık. Ben de ilk gidenler arasındaydım. Kötü hava şartları nedeniyle 2 günde ulaşabildik. Gördüğümüz manzara çok üzücüydü. Hatay önceki ziyaretlerimizde bizlerde hayranlık uyandıran, medeniyetler şehri, arkeolojik ve kültürel değerleriyle hepimizin göz bebeği olan şehirdi. Fakat depremden sonra perişan bir haldeydi. Hepimize düşen şey bir an önce yaraları sarmaktı ve onun için herkes hala çabalıyor. Geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımız Özgür Özel'in 'Hatay benim şahsi meselemdir' ifadesiyle hepimizin duygularına tercüman olduğu gibi gerçekten hem Hatay hem de o bölgede yaşayan tüm yurttaşlarımızın sorunları bizim için çok özel. Bugün burada tabii ki kötü şeyleri konuşmak için değil Hatay'ın kültürel güzelliklerini paylaşmak ve yemeklerini beraber tatmak, özünde birbirimize duyduğumuz saygıyı, sevgiyi, karşılıklı değeri ifade etmek üzere bir araya geldik. Bundan sonra hiçbir zaman deprem olmasın, deprem olursa da evler yıkılmasın, insanlarımız yaralanmasın, kaybetmeyelim onları. Bunun için çok çalışmalıyız, bu güzel ülkenin kültürel değerlerine sahip çıkalım. Bugün burada emeği geçenlere ve konuklarımıza teşekkür ediyorum. Yaralarımızı dayanışma içerisinde saracağız" diye konuştu.

"YALNIZ OLMADIĞIMIZI HİSSETTİK"

Gösterilen dayanışmadan duydukları memnuniyeti ifade eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Lütfü Savaş, "Hatay olarak çok mutlu bir şehirdik ta ki 6 Şubat sabahı saat 04.17'ye kadar. Bazen mutluluklar, mutsuzluğa dönüşebiliyor. Çok insanımızı kaybettik maalesef. 3. günden itibaren çok büyük bir destek oldu. Çok insanımızı kaybettik ama hem ülkemizde hem de dünyada insanlığın ölmediğini gördük. İzmir halkı bize çok destek oldu. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Hatay'a her noktadan genç geldi. Her birinin etnik kökeni farklı, dünya görüşleri farklı. Ama her birisi Hataylıların yardımına koştular. Hatay 2017 yılından itibaren UNESCO Gastronomi Şehri, 2019 yılından itibaren UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı'na katıldı. Herkes Hatay'ı bilir, herkes Hatay'a gelirken biz bu talihsizliği yaşadık. Sanki kıyamet kopuyor zannettik. Ama biz o günden bu yana Hatay'ın yaralarını sararken yalnız olmadığımızı hissettik. Hatay'ı unutturmamak adına sizin gibi dostlarımızın aracılığıyla tüm dünyaya bunu ifade edebiliyoruz. Hatay adına, Başkanıma ve sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.