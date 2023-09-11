Karşıyaka Belediyesi, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde Aktif Yaşam İmkanı Sunuyor

Karşıyaka Belediyesi, Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlediği etkinlik ve kurslarla Karşıyakalı 60 yaş ve üzeri yurttaşların aktif kent hayatına katılımını sağlıyor. El sanatlarından müziğe uzanan onlarca farklı alandaki kursların yanı sıra çeşitli konularda oluşturulan kulüplerden bin 200'den fazla üye yararlanıyor.

Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde düzenlenen kurslar ve etkinliklerle ileri yaş almış Karşıyakalıların kent hayatına daha aktif katılımına imkan sunuluyor. Üye sayısı 2 bin 700'ü aşan Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen resim, ahşap süsleme, kağıt rölyef, üç boyutlu perspektif, quilling, zihin ve beden egzersizleri, salon dansları, halk oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, satranç, örgü, akıl ve zeka oyunları, briç, İngilizce, Almanca, Fransızca ve cam altı boyama kursları, üyelerden yoğun ilgi görüyor.

TİYATRO KULÜBÜ İLGİ GÖRÜYOR

Tiyatro kulübü merkezin en çok ilgi gören çalışmaları arasında yer alıyor. Üyeler klasik tiyatro oyunlarının yanı sıra kendi yazdıkları oyunları da sahneliyor. Meslek hayatı boyunca tiyatro oyunu yazan ve eserleri TRT'de seslendirilen tiyatro kulübü üyelerinden emekli Türkçe öğretmeni Perinur Olgun'un yazdığı oyunlar üyeler tarafından keyifle çalışılıyor.

Hayatını sanata adadığını belirten Perinur Olgun, "45 yıl devam ettiğim Türkçe öğretmenliğinde son 10 yılda Karşıyaka'da görev yaptım, bir yıl önce de emekli oldum. Hayatım boyunca şiir, öykü, tiyatro üzerine çalışmalar yaptım. TRT'de eserlerim yayınlandı. Birçok şarkının da güftesini yaptım. 22 şarkıya can verdim. 'Yeşil Diyordun Gözlerimi Al gitsin', 'Unutmayı Ezberletme Bana' gibi birçok eserim var. Sürekli hayatın içinde üreten olmayı başardım. Emekli olunca komşumun yönlendirmesi ile Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'ni öğrendim. Tanışmak için gittiğim merkezde beni çok güzel karşıladılar. Merkezin sorumlusu Derya Hanım büyükler için tiyatro yazmamı istedi. Ben de seve seve yazdım. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi üyelerinden oyuncu arkadaşlarımızı seçerek, 12 kişilik bir grup oluşturduk. Tamamen amatör bir ruhla Tiyatro Kulübü'nü kurduk. Anne ve babamın hayat öyküsünden esinlendiğim 'Baha Sevim ve Diğerleri' adlı oyunu, sahneye koyduk" diye konuştu.

"BİLGE ÇINARLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise "Karşıyaka'mızda yaşayan ileri yaş almış büyüklerimizi nitelikli hizmetlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Hayat tecrübeleriyle bize rehberlik etmeye devam eden büyüklerimizin, aktif bir kent yaşamına dahil olmalarını önemsiyoruz. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizde her ilgi alanına yönelik sanatsal kurs ve etkinliklerle nitelikli zaman geçirmelerine imkan sunuyoruz. Kendi kurdukları kulüplerde de aynı alana ilgi duyan üyeler birlikte çalışmalar da gerçekleştiriyorlar. Özellikle tiyatro kulübünün çalışmalarını ilgiyle takip ediyoruz. Başarılı işler çıkarttıklarını gördükçe bilge çınarlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.