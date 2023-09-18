Karşıyaka Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleriyle Başladı

Karşıyaka Belediyesi'nin 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında düzenlediği program birbirinden renkli etkinliklerle başladı. Yamanlar Dağı Yürüyüşü ve kano turu ilk gün katılımcıları doğa ile buluştururken, ikinci gün yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yüzlerce bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Turda alternatif ulaşım yöntemlerine dikkat çekildi.

Dünya kentleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerle, alternatif ulaşım yöntemleri ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftası, Karşıyaka'da birbirinden renkli, enerji dolu etkinliklerle başladı.

Karşıyaka'nın konumu itibariyle sahip olduğu doğal güzellikleri ve alternatif spor imkanlarını tanıtmayı amaçlayan etkinlikler yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Doğayı kent hayatının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan Yamanlar Dağı Yürüyüşü'nün ardından katılımcılar piknik yaparak yorgunluklarını atarken, sahilde ise Mavişehir Kabuk Adası rotasında kano turu yapıldı.

İkinci gün ise etkinlikler her yıl Eylül ayının 3. pazar günü onlarca ülkeden 168 kentte yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ile devam etti. Kadın erkek, genç yaşlı yüzlerce katılımcı bisikletlerini süsledi, birbirinden renkli, şık ya da eğlenceli kıyafetlerini giydi ve alternatif ulaşım yöntemlerine dikkat çekmek için pedalladı. Zühtü Işıl Meydanı'ndan saat 17.30'da başlayan tur yine aynı meydanda tamamlandı. Yol boyunca yurttaşların destek gösterdiği tur eğlenceli anlara sahne oldu. Özgürce pedallayan biniciler, saat 18.00'de başlayan 'Bedelsiz' müzik grubu konseriyle eğlencesine eğlence kattı.

BİSİKLET KENTİ KARŞIYAKA

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun kurucusu Sema Gür, Karşıyaka'nın bisiklet kenti sıfatını hakkıyla taşıdığını belirterek, "Karşıyakalılar için bisiklet zaten hayatın içinde yer edinmiş bir araç. Hem ulaşım hem spor hem de gezinti amaçlı keyif için kullanılıyor. O nedenle aslında bu turun burada düzenlenmesi anlamını daha da güçlendiriyor. İzmir'den başlattığımız turumuz bu yıl dünyanın dört bir yanında 168 kente yayıldı ve eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Temelde iki amacımız var; hem erkek egemen turlara alternatif oluşturmayı hem de bisiklet kullanımını artırmayı hedefliyoruz. Bugün gördüğümüz manzara, yaşadığımız bu güzel atmosferle doğru şekilde ilerlediğimizi görüyoruz. Tüm katılımcılara ve destekçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BU UYGULAMALARI SADECE BİR HAFTA YAPMIYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir dünya bırakmanın toplumun her kesiminin görevi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir bir dünya için mümkün olan her fırsatta toplumsal farkındalık yaratmak üzere çalışıyoruz. Gündelik hayatımızda yapacağımız küçük farklılıklarla büyük etkiler yaratabileceğimize inanıyoruz. Tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek; yeniden kullanım, geri dönüşüm, tasarruf gibi önlemleri uygulamak, toplumsal hayatımızı tükettiğini üreten bireyler üzerinden kurgulamak bizi başarıya götürecek çok zor olmayan çözümler. Avrupa Hareketlilik Haftası Boyunca kentimizde çok sayıda etkinlik gerçekleştireceğiz; alternatif ulaşım yöntemlerine ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına dikkat çekeceğiz. Karşıyaka'mızda bunları sadece bir hafta yapıp sonra terk etmiyoruz. Yıl boyunca çeşitli uygulamalarla tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Belediyemiz bünyesinde kalıcı uygulamalarla topluma öncülük ediyoruz. İnanıyorum ki yurttaşlarımızın desteğiyle sürdürülebilir dünya hedefine ulaşmamız çok da zor değil."