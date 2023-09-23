Karşıyaka Belediyesi 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliklerini tamamladı

Sürdürülebilir bir dünya hedefiyle, alternatif ulaşım yöntemleri ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı hakkında farkındalık yaratmaya odaklanan etkinlikler 16-22 Eylül tarihleri arasında Karşıyaka 'nın dört bir yanında gerçekleştirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Gerçek ihtiyaçlarımız ile sahip olmak istediklerimiz arasındaki farkı belirlemek lazım. Biz bu sorgulamayı Karşıyaka Belediyesi olarak yaptık. Tüketimlerimizi yıl boyunca izleyerek azalttık. Bütçemizde önemli ölücüde tasarruf sağladık" dedi.

Dünyanın dört bir yanında 40'ı aşkın ülkeden yaklaşık 2 bin 400 kentin katılımıyla yapılan 'Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl 'Gelecek Enerjini Koru' temasıyla gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında, Karşıyaka Belediyesi de 16-22 Eylül tarihleri arasında hazırladığı programla birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirdi.

YOĞUN ETKİNLİK PROGRAMI İLGİ GÖRDÜ

Yamanlar Dağı yürüyüşü, Mavişehir- Kabuk Adası rotasında kano etkinliği, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, İşe Bisikletle Geliyoruz etkinliği, BİSİKOOP bisiklet eğitimi gibi bireylerin şehir hayatında sürekli aktif ve sporla iç içe olduğu bir yaşam tarzını deneyimleten etkinlikler Karşıyakalıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Kısıtlı kaynakların verimli kullanımı anlayışıyla, bilinçli tüketim alışkanlıklarının bireylere genç yaşlarda aşılanmasını hedefleyen eğitimler de program kapsamında gerçekleştirildi. Karşıyaka Sıfır Karbon Noktası Eğitim Merkezi ve Karşıyaka Belediyesi Güneş Enerjisi Santralinde 10-14 yaş grubuna yönelik yapılan etkinlikte yenilenebilir enerjiye dikkat çekildi. Gece Yürüyüşü etkinliği ve Elektriksiz Mutfak etkinlikleri ile tüketimin ulaştığı boyutlar ve sonuçları anlatıldı.

OTOMOBİLSİZ KENT GÜNÜ

Etkinliklerin son günü olan 22 Eylül Otomobilsiz Kent Günü etkinlikleri de İdil Biret Caddesi'nde gerçekleştirildi. Gelecek Enerjini Koru temalı resim ve proje yarışmalarının ödül törenlerinin yanı sıra, Ketteİz atölyesi, müzik performansları, sahne şovları, spor etkinlikleri, Matematik Karavanı, Originn'in düzenlediği Creative Mornings sohbeti, interaktif tiyatro atölyesi, karbon ayak izi ölçümü, geri dönüşüm atölyesi, yenilenebilir enerji kaynakları ve iklim değişikliği standı, pump track etkinliği, bisitaxi, taytay – yavaş sürüş denemeleri ve daha birçok etkinlik yurttaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

GENÇLERE ODAKLANDIK

Etkinliklere gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Sürdürülebilir bir hayat için enerjimizi koruyoruz. Karşıyaka'mızda yürüttüğümüz projeler ile ihtiyaçları doğru olarak algılayıp geleceğe ışık tutacak yöntemler geliştirmek için çalışıyoruz. Her birimiz, bir şeyleri tüketmek konusunda istek sahibiyiz. Bir şekilde öğretilmiş olan bu alışkanlık nedeniyle, tüketmeyi bir zorunluluk gibi görüyor ya da mutluluğu orada arıyoruz. Gerçek ihtiyaçlarımız ile sahip olmak istediklerimiz arasındaki farkı belirlemek lazım. Her yaştan insanın kendisini bu açıdan sorgulaması gerektiği bir gerçek. Biz bu sorgulamayı Karşıyaka Belediyesi olarak yaptık. Tüketimlerimizi yıl boyunca izleyerek azalttık. Bütçemizde önemli ölçüde tasarruf sağladık. Bu tecrübelerimizi yurttaşlarımıza aktarmak üzere uygulamalar planlayarak hayata geçiriyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu yıl Gençlik Enerjini Koru temasıyla gençlere odaklandık. Onların ilgisini çekecek, farkındalık oluşturacak etkinlikler planladık. Özellikle gençlerde farkındalık oluşturmaya odaklandığımız etkinliklerimize gösterilen katılımdan memnun kaldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.