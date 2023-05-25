Karşıyaka Belediyesi Atakent Mahallesi'nde ilk katılımcı yönetim projesini tamamladı

Karşıyaka Belediyesi, Atakent Mahallesi'nde bulunan atıl bir araziyi, bölgede yaşayan vatandaşların görüşleri doğrultusunda hazırlanan tasarım projesi ile sosyal yaşam alanına dönüştürdü.

Karşıyaka Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışının eseri olan ilk park projesinin yapımını tamamladı. Atakent Mahallesi'nde daha önce otopark olarak kullanılan 3 bin 550 metrekarelik atıl arazi, bölge sakinlerinin talep ve onayı ile yön verilen bir tasarım süreci sonunda, doğa dostu ve keyifli bir sosyal yaşam alanına dönüştürüldü.

Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyakalıların katkılarıyla sürdürdüğümüz katılımcı yönetim anlayışının tüm yerel yönetimlere örnek olmasını diliyoruz" dedi.

KATILIMCI SÜREÇ

Geçen aylarda çalışmalarına başlanan park projesi, Karşıyaka Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nün, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Pelin Özden öncülüğünde yürüttüğü Vatandaş Tasarım Bilimi Atölyeleri'nin ilki olarak yaşama geçirildi. Öncelikle 6342/3 Sokak üzerindeki alana, içerisinde üç boyutlu maket bulunan bir konteyner yerleştirildi. 15 gün boyunca bu maket üzerinde vatandaşlar tarafından yapılan farklı tasarımlar tek tek fotoğraflandı. Diğer yandan Vatandaş Tasarım Birimi de mahalle sakinleriyle anketler yaparak nasıl bir park istediklerine dair görüşlerini aldı. Tüm bu çalışmalarda elde edilen veriler, analiz yöntemiyle haritalandırıldı. En yoğun şekilde iletilen istekler üzerinden iki ayrı park tasarımı yapılarak mahalle halkının oylamasına sunuldu. Seçilen tasarım, Karşıyaka Belediyesi'nin kaynakları ve ekipleri ile uygulamaya geçirildi.

HER CANA HİZMET

Bu kapsamda park alanına, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden endüstriyel tasarımcı Öğr. Gör. Yavuz Cengiz tarafından tasarlanan iki adet parklet konuldu. Mahallede yoğun olan ileri yaşlı nüfusun talepleri doğrultusunda bir süs havuzu yapılarak çevresinde oturma alanı oluşturuldu. Eğitim ekipmanlarının bulunduğu bir köpek parkı, bir de kedi evi yapıldı. Küçük ölçekli kaykay pisti kuruldu. Scooterların da park edilebileceği bir bisiklet parkı yapıldı. Aydınlatmalar yenilenerek sayıları arttırıldı. Ayrıca, alanın bir kısmı otopark olarak ayrıldı.

EKOLOJİK YAKLAŞIM

Benimsenen ekolojik yaklaşım çerçevesinde, otoparkın zemini çim bordür taşla döşendi. Böylece, yağmur sularının yer altına geçmesini sağlayacak geçirgen bir yüzey oluşturuldu. Isı adası etkisini azaltmak için otopark tarafında ağaçlandırmaya yoğunluk verildi. Tüm park geneline çok sayıda fidan ve bitki dikilirken, özellikle kurakçıl türler tercih edildi. Doğal yöntemlerle zeminde suyun tutulmasını sağlayan yağmur suyu bahçesi uygulaması yapıldı.

KENT SAKİNLERİ YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ

Karşıyaka'yı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda yapısal yenilikler yaparken katılımcı yönetim anlayışını benimseyerek, komşularımızın kentimizde söz sahibi olmasına imkan sunuyoruz. Burada da ne yapalım diye, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza sorduk. Yaşama geçirilen çalışmalar sonucunda burası çok efektif bir şekilde, çok amaçlı olarak kullanılan bir alana dönüştü. Çalışmalarımıza katılan, fikirleriyle destek olan tüm Karşıyakalıların katkılarıyla sürdürdüğümüz bu öncü yönetim anlayışının tüm yerel yönetimlere örnek olmasını diliyoruz" dedi.