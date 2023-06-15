Karşıyaka Belediyesi 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evde tamir ve bakım hizmeti sunuyor

Karşıyaka Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri Karşıyakalılar için 3 yıl önce başlattığı evde tamir ve bakım hizmeti devam ediyor. Yoğun şekilde talep alan hizmetten bugüne kadar 3 bin 200 Karşıyakalı yararlandı.

Karşıyaka Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri Karşıyakalılar için 3 yıl önce başlattığı evde tamir ve bakım hizmeti devam ediyor. Yoğun şekilde talep alan hizmetten bugüne kadar 3 bin 200 Karşıyakalı yararlandı. Karşıyaka'da yaş almış pek çok vatandaş olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka Belediyesi olarak yanınızdayız, kendinizi yalnız hissetmeyin" dedi.

Karşıyaka Belediyesi'nin sunduğu evde tamir ve bakım hizmetinden 3 yılda toplam 3 bin 200 kişi yararlandı. Tamamen ücretsiz bir şekilde verilen hizmetten, 65 yaş ve üzeri yaş almış büyükler, belediye ile iletişime geçerek destek alabiliyor. Tamir ve bakım hizmetleri için 444 1 575 veya 0232 324 82 68 numaralı hatlardan Karşıyaka Belediyesi'yle iletişim kurulabiliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan belediye yetkilileri, vatandaşlardan yoğun bir şekilde talep aldıklarını ve geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu belirtti.

"KENDİNİZİ YALNIZ HİSSETMEYİN"

Karşıyaka'da 65 yaş ve üstü vatandaşların yalnız olmadığını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Karşıyaka'mızda, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren dayanışma kültürünü hep büyüttük. Kentimizde yaş almış pek çok insan var. Yaş aldıkça, sağlığımız ve bilişsel kapasitemiz yerinde olduğu halde kendimizi maalesef kenara çekiyoruz. Toplumdan izole olan, aktif yaşamdan kopmuş, içine kapanmış bireyler, normalde basit görülen ihtiyaçlarını kendileri gideremiyor. Evlerdeki basit tamir ve bakım işleri de biriktikçe onlar için çözümü daha zor hale geliyor. Karşıyaka Belediyesi olarak yanınızdayız, kendinizi yalnız hissetmeyin. Değerli büyüklerimiz için küçük arıza, tamir ve bakım hizmetlerimizin dışında pek çok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Sorunlarınızın çözümü ve ihtiyaçlarınız için tüm kanallardan belediyemiz ile iletişime geçebilirsiniz. Yaşanmışlıklarıyla ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatan yaş almış kıymetlilerimizle birlikte Karşıyaka'mızda huzurlu bir yaşamı sürdürmek için tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.