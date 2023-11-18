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Kars ve Ardahan'da Kar ve Soğuk Hava Etkili

Kars ve Ardahan'da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye düşerken, bitkiler kırağıyla kaplandı ve araç camları buz tuttu. Kars'ta ise kar yağışı yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.