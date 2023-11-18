Kars ve Ardahan'da Kar ve Soğuk Hava Etkili
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Kars ve Ardahan'da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor. Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye düşerken, bitkiler kırağıyla kaplandı ve araç camları buz tuttu. Kars'ta ise kar yağışı yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.
Kars'ta Kar, Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Ardahan'da dün etkili olan Kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte, bitkiler kırağıyla kaplandı, araç camları buz tuttu.
Buzlanmanın meydana geldiği şehrin etrafındaki tepelerin karla kaplanması da soğuk havanın etkisini artırdı.
Kars
Kars'ta da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yüksek rakımlı bölgeleri beyaza bürüdü.
Kar yağışının ardından Kars-Iğdır kara yolunda karla mücadele ekipleri Hanlar Geçidi mevkisinde kar küreme çalışması yaptı.