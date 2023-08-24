Kars'ta yolcu otobüsü traktöre çarptı: Baba ile oğlu yaralandı
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Kars'ta yolcu otobüsü, Ferzender Aras'ın kullandığı traktöre çarptı. Kazada, traktör sürücüsü ile 12 yaşındaki oğlu yaralandı. Baba ile oğlu hastaneye kaldırıldı.
Kars'ta yolcu otobüsünün çarptığı traktördeki baba ile oğlu yaralandı.
Kars'tan Erzurum'a giden Emre Agdaş idaresindeki 44 EJ 077 plakalı yolcu otobüsü, Kümbetli köyü mevkisinde, Ferzender Aras'ın kullandığı traktöre çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, traktör sürücüsü ile 12 yaşındaki oğlu Emirhan Aras yola savrularak yaralandı.
Baba ile oğlu Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, Kars-Erzurum kara yolunda güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Yaşam