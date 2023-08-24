Kars'ta Yolcu Otobüsü Traktöre Çarptı: 2 Yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü traktöre çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta yolcu otobüsü traktöre çarptı. Kazada 2 traktörde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kars'tan Erzurum istikametine seyretmekte olan E. A. yönetimindeki 44 EJ 077 plakalı yolcu otobüsü, Kümbetli köyü mevkisinde F.A. yönetimindeki traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü F.A. ile traktörde bulunan E.A. yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye jandarma ev sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARS