Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Sonucu Göçerler Yolculuğa Çıktı

KARS'ta yoğun kar yağışı sonucu, yüksek kesimler beyaza büründü. Yaz aylarını Kars'ın yaylalarında geçiren göçerler, kar yağışı nedeniyle binlerce küçükbaş ile köylerine dönüş yolculuğuna çıktı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan yağmur, özellikle Kars bölgesinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından kar kalınlığı dağlarda 15 santimetreye kadar ulaştı. İlkbahar mevsimiyle birlikte koyunlarını Iğdır'dan Kars'ın yaylalara çıkaran göçerler, kar yağışıyla birlikte dönüş yolculuğuna çıktı. Yüksek rakımlı yaylalarda yaklaşık 5 ay konaklayan göçerler, zorlu yolculuk öncesi söktükleri çadırları ile eşyalarını araçlarla gönderirken, yaklaşık 5 bin küçükbaş sürüyle birlikte yürüyerek gidiyorlar.

Yaklaşık 20 gün sürecek yolcuğa ani yağan kar nedeniyle hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen Serhat Karapınar, 'Iğdır'a doğru yola çıktık, bu gece erzağımızı alacağız, sabit yerde duracağız sonra yolumuza yeniden devam edeceğiz. Kar nedeniyle zor bir gün geçirdik. Yazın burada kışın Iğdır'dayız. Yolculuk 20 gün sürüyor. Yolumuz uzak ve yavaş yavaş gidiyoruz" diye konuştu. (DHA)