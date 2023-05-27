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Kars'ta yıldırım isabet eden 9 koyun telef oldu

Kars'ta yıldırım isabet eden 9 koyun telef oldu

Yaşam Haberleri

Kars'ın Susuz ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 9 koyun telef oldu. İlçeye bağlı Gölbaşı köyünde Ekrem Yokuş'a ait koyun sürüsüne yıldırım isabet etti. Köy muhtarının ihbarıyla bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürüdeki 9 koyunun telef olduğu belirlendi.

Kars'ın Susuz ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 9 koyun telef oldu.

İlçeye bağlı Gölbaşı köyünde Ekrem Yokuş'a ait koyun sürüsüne yıldırım isabet etti.

Köy muhtarının ihbarıyla bölgeye jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede sürüdeki 9 koyunun telef olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Yaşam

Hisarcık Gölbaşı Susuz Kars Yaşam Haberler

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