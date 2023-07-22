Kars'ta yavru yaban keçisi biberonla besleniyor

DKMP Kars Şube Müdürü Gök: "50'in üzerinde yaban hayvanının merkezde bakım ve tedavileri yapılıyor"

KARS - Doğada bitkin halde bulunan ve Kars'a getirilen yavru dağ keçisi biberonla besleniyor. Yavru dağ keçisi tedavi ve bakımı tamamlandığında doğal ortamına bırakılacak.

Doğa Koruma Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Kars Şube Müdürü Resul Gök, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde 50'in üzerinde yakın yaban hayvanının tedavi ve bakımlarının yapıldığını belirtti.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaklaşık 10 günlükken bitkin halde bulunan yavru dağ keçisi, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekimlerce biberonla beslenerek büyütülüyor.

Acıktığında huysuzlanarak veteriner hekimlere acıktığını hatırlatan yavru dağ keçisi, biberonla özel karışımlı süte kavuşunca keyfi yerine geliyor. Karnını doyuran yavru keçi kendisine bakan veteriner hekimlerle oynamayı da ihmal etmiyor.

DKMP Kars Şube Müdürü Resul Gök, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde 50 yakın yaban hayvanının bulunduğunu, tedavi süreçleri tamamlanan yaban hayvanlarının doğal ortamlarına bırakıldığını söyledi.

DKMP Kars Şube Müdürü Resul Gök, "Merkezimizde 50'in üzerinde hayvan bulunmakta, bunların tedavileri tamamlananlar hocalarımızın uygun görüşleri bize iletildiğinde biz, tekrar uygun habitatlarına bırakmaktayız. Hayvanları habitatlarına bırakmak için insanların olmadığı alanları seçmekteyiz. Hayvanları doğaya bıraktığımız alanlarda koruma, kontrol faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmekteyiz" dedi.

DKMP Genel Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi arasında imzalanan protokolle Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde bölge genelinden gelen doğada güçten düşmüş veya yaralı yaban hayvanlarının tedavileri dallarında uzman veteriner hakimlerce yapılarak sağlıklarına kavuşturuluyor.