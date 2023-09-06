Kars'ta koruma altına alınan 6 yavru kirpinin sevimli halleri kameralara yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 6 kirpi yavrusu koruma altına alındı. Merkezde bakımları yapılan 6 yavru kirpi, hızla büyüyor.

Kars'ta yavru kirpiler koruma altında

KARS - Kars'ta koruma altına alınan 6 yavru kirpinin sevimli halleri kameralara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 6 kirpi yavrusu koruma altına alındı. Merkezde bakımları yapılan 6 yavru kirpi, hızla büyüyor.

Yavru kirpilerle ilgili DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Artık yeni evleri merkezimizin bahçesi" sloganıyla yapılan paylaşımda, "1 ay önce Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 6 kirpi yavrusunun özel kuvözde bakım ve beslenmelerinin ardından, doğal ortamda yaşayacak erişkinliğe ulaştılar" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, bebek kirpilerin uyumaları ile beslenmesi, kirpilerin kuvözde dışarıya bakmaları ve merkezin bahçesinde gezmeleri yer alıyor.