Kars'ta yaralı yavru kedi itfaiye ekiplerince tedavi edilecek
Kars'ta itfaiye ekipleri tarafından bulunan yaralı yavru kedi, Belediye'nin Hayvan Barınağı'na getirilerek tedavi altına alındı. Yavru kedinin genel sağlık durumu iyi ve biberonla besleneceği belirtildi.
Kars'ta itfaiye ekiplerince bulunan yaralı yavru kedi tedavi edilecek.
Kars'ta itfaiye ekiplerince yaralı hale bulunan yavru kedi, itfaiye aracına alınarak Belediye'nin Hayvan Barınağı'na getirildi. Hayvan Barınağı'nda veteriner hekimlerce tedavi altına alınan yavru kedinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yavru kedinin biberonla besleneceği bildirildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam