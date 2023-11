Kars'ta tur midibüsü koyun sürüsüne çarptı: 25 küçükbaş hayvan telef oldu

KARS - Kars'ta turistleri taşıyan tur midibüsü yolun karşısına geçirilen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Kazada 25 koyun telef oldu. Jandarma ekipleri ve köylülerin çalışmasıyla hayvanlar yoldan kaldırıldı.

Van'dan gelerek Kars Ani Ören Yerine hareket halindeki Muhammed Ali Şahinalp sevk ve idaresindeki 60 ABF 820 plakalı turistleri taşıyan midibüs, Subatan köyü girişinde yolun karşısına geçirilen küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Sisli havadan meydana gelen kazada 25 koyun telef olurken, yolcular arasında yaralı olmaması teselli oldu.

Kaza sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kars-Subatan-Ani Ören Yeri Subatan köyü girişinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, midibüsün çarpmasıyla telef olan koyunları başka kazaya sebebiyet vermemesi için köylüler birlikte yoldan kaldırdı.

Olay yerine gelen sürü sahibi Yakup Öztürk, telef olan hayvanların sigortasının olduğunu ve kaza da can kaybı ve yaralıların olmamasına sevindiğini söyledi.

Sürü sahibi Yakup Öztürk, "Sabah saatlerinde hava sisli olmasından dolayı, sürülerde hayvan geçiş noktasından meraya geçerken, tur otobüsü sürüye dalıyor. 25 hayvanımız telef oldu. Diğer hayvanlarda sahipsiz kaldığından dolayı araziye dağıldı. Araziden hayvanları topladık. Sayım yapıyoruz. Kaç tane eksik olup olmadığına bakacağız. Burada sevindirici olay hiçbir can kaybının olmaması, otobüste can kaybı yok, her hangi bir yaralı yok. Bu sevindiricidir, sonuçta hayvanların sigortası var, gelen mala gelsin, cana bir şey olmadığı için bu bizim için bir tesellidir" dedi.

Öte yandan kazada telef olan 25 koyun jandarma ve vatandaşla tarafından yoldan kaldırılırken, olay yerine gelen sürü sahibi ve yakınların küpelerini kontrol etti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kazaya karışan tur midibüsün daha sonra olay yerinden ayrılarak Ani Ören Yeri'ne turistleri götürdüğü öğrenildi.