Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 46 bin 910'a ulaştı. Şehirdeki araç sayısının artmasıyla birlikte park sorunu da yaşanmaktadır.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 46 bin 910'a ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü Türkiye'de ise Haziran ayında 193 bin 688 taşıdın trafiğe kaydı yapıldı.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde ise Ağrı'da 30 bin 987, Iğdır'da 30 bin 280 ve Ardahan'da Haziran ayı itibariyle trafiğe kayıtlı are sayısı 19 bin 166 oldu.

Öte yandan Kars'ta araç sayısının 46 bin 910 bulması beraberinde de park sorununu getirdi. Şehrin genelinde gelişi güzel park edilen araçlar trafiği olumsuz etkilerken, vatandaşlar, araç sayısının her geçen gün arttığını, kısa sürede şehir de otoparklar yapılmasını gerektiğine dikkat çekti. - KARS