Kars'ta Şiddetli Rüzgarın Etkisi: 3 Köyde Evlerin Çatıları Uçtu
Son Güncelleme:
Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 köyde bazı evlerin çatıları uçtu. Ağadeve ve Ataköy köylerinde evlerde hasar oluşurken, Kömürlü köyünde bir evin çatısı yerinden söküldü. AFAD ekipleri köylerde çalışma başlattı.
Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 köyde bazı evlerin çatıları uçtu.
Kentte dün başlayan ve halen etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
İl merkezine bağlı Ağadeve ve Ataköy köyünde evlerin çatısı uçtu, bazı evlerde hasar oluştu.
Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde de bir evin çatısı yerinden söküldü.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köylerde çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yaşam