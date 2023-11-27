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Kars'ta Şiddetli Rüzgarın Etkisi: 3 Köyde Evlerin Çatıları Uçtu

Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 köyde bazı evlerin çatıları uçtu. Ağadeve ve Ataköy köylerinde evlerde hasar oluşurken, Kömürlü köyünde bir evin çatısı yerinden söküldü. AFAD ekipleri köylerde çalışma başlattı.