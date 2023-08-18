Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle ev ve ahırların çatısı uçtu

Kars'ta akşam saatlerinde yaşanan sağanak ve şiddetli rüzgar sonucunda Halefoğlu köyünde bazı ev ve ahırların çatısı hasar gördü, bazı çatılar uçtu. AFAD ve Çevre İl Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve ahırların çatısı uçtu.

Kentte akşam sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu. Merkeze bağlı Halefoğlu köyünde bazı ev ve ahırların çatısında hasar oluştu, bazı çatılar uçtu.

İhbar üzerine köye sağlık, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler hasar tespit çalışması başlattı.