Kars'ta Sıcaktan Bunalan Vatandaşlar Kamyon Dorsesinde Serinledi

Kars'ta aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, kamyon dorsesine su doldurarak serinledi. Kamyon dorsesinde yüzen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Alican Kaya Poyraz'ın kamyon dorsesine su doldurarak havuza çevirmesiyle çocuklar ve esnaf da serinleme imkanı buldu.

Kars'ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar su doldurdukları kamyon dorsesinde serinledi. Kamyon dorsesinde yüzen vatandaşlar renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta cam film ustası Alican Kaya Poyraz, aşırı sıcaklardan bunalınca çareyi kamyon dorsesine su doldurmakta buldu. Kamyonunun dorsesini su dolduran Poyraz, önce kendisi daha sonra esnafla birlikte su doldurdukları dorsede yüzerek serinledi.

Kamyon dorsesini havuz gibi kullanan Alican Kaya Poyraz, iş yerinin olduğu bölgede çocukların ve esnafın da hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü Kars'ta suya girerek serinlemelerine imkan sağladı.

Alican Kaya Poyraz'ın kamyon dorsesine su doldurarak havuza çevirmesine vatandaşlar ve esnafta destek verdi. Gün boyu özellikle çocukların ilgi gösterdiği dorse havuz sıcaktan bunalan çocukların ve vatandaşların serinlemesine vesile oldu. - KARS