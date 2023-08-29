Kars'ta seyir halindeyken yangın çıkan sebze yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi
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Erzurum'dan Kars istikametine giden sebze yüklü kamyon, seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi ve kasasındaki sebzeler de yandı.
Kars'ta seyir halindeyken yangın çıkan sebze yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.
Erzurum'dan Kars istikametine giden Beyler Çohan Timur'un kullandığı 36 AC 982 plakalı sebze yüklü kamyon, seyir halindeyken Selim ilçesine bağlı Karahamza köyü mevkisinde yanmaya başladı.
Sürücü Timur, aracı yol kenarına çekip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi, kasasındaki sebzeler de yandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Yaşam