Kars'ta Saman Yığınında Çıkan Yangın Söndürüldü
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Kars'ın Merkez Bülbül Mahallesi'nde bulunan saman yığınında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı ve 1100 balya saman zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü.
Kars'ta saman yığınının bulunduğu alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Bülbül Mahallesi'nde saman yığınının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahallelilerin bilgisi üzerine bölgeye 1 iş makinesi ile itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak evlere sıçraması önlendi.
Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyen yangında 1100 balya saman zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.