Kars'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Kars'ta etkili olan sağanak yağış zaman zaman doluya dönüştü. Dolunun şiddetiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı iş yerlerine su girdi.
Kars'ta sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan sağanak zaman zaman yerini doluya bıraktı. Şiddetini artıran dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, kimisi de doludan araçlarını korumaya çalıştı.
Faikbey Caddesi'nde rögarların taşması sonucu bazı iş yerlerine su girdi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Yaşam