Kars'ta Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta etkili olan sağanak yağış zaman zaman doluya dönüştü. Dolunun şiddetiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı iş yerlerine su girdi.