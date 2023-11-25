Kars merkezinde toprak altında kalan ve ölmek üzere olan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavru köpeğin genel durumu iyi.

Kars'ta Ölmek Üzere Olan Yavru Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kars'ta toprak altında kalan ve ölmek üzere olan yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars merkez Haydar Aliyev Caddesi'nde metruk binadan yavru köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye kiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeğin toprak altında kaldığını ve ölmek üzere olduğunu tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan itfaiye ekipleri, önce köpeğin olduğu yerde bir delik açarak yavru köpeğe ulaştı. Ardından yapılan çalışmalarla yavru köpek sıkıştığı toprak altından çıkarıldı. Yavru köpeğin kurtarıldığını gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine alkışlarla destek verdi.

Öte yandan yavru köpeğin genel durumun iyi olduğu öğrenildi. - KARS