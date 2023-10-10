Kars'ta Kütük Ev Tamamen Yanarak Küle Döndü

Kars'ta önceki gün alevlere teslim olarak tamamen yanarak küle dönen Kütük Ev ile ilgili valilikten resmi açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kars'ta önceki gün alevlere teslim olarak tamamen yanarak küle dönen Kütük Ev ile ilgili valilikten resmi açıklama yapıldı.

Kütük Evin yanmasıyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde Arpaçay Çanaksu mevkiinde bulunan Kütük Evde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır" denildi.

Açıklamada, "Olay yerine süratle yangın söndürme ekiplerimiz sevk edilmiştir. Yangın, ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. - KARS