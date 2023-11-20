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Kars'ta Kar Yağışı ve Buzlanma Nedeniyle Ulaşımda Aksamalar

Kars'ta kar yağışı ve tipiyle oluşan buzlanma nedeniyle bazı kara yollarında zincirsiz tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekipleri sürücülerden kış lastiği olmadan yola çıkmamalarını ve araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istiyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise zinciri bulunmayan tır ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.