Kars'ta Kaldırım ve Yol İşgalleri Tehlike Saçıyor

Kars'ta kaldırım ve yol işgalleri araç ve yaya trafiğini tehlikeye sokuyor. Yıllardan beri süren kaldırım işgallerine çözüm bulunmuyor.

Kars'ta sabahın ilk ışıklarıyla birlikte esnaf işyerinde bulunan bütün malzemeleri kaldırıma çıkarıyor, adeta fuar ve sergi alanına dönen kaldırımlarda ise vatandaşlar yürümekte zorluk çekiyor. Esnaf tarafından kaldırım işgaline bir de caddelere duba koyulması vatandaşları adeta canından bezdirdi.

Kars Belediye Başkanlığı'na bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin sürekli kontrol yaprak kaldırım işgallerinin önüne geçmeye çalışması ise işe yaramıyor. Zabıta ekiplerince kaldırımlar eşyalar, zabıta bölgeden ayrıldıktan kısa süre sonra yeniden kaldırımlara konuluyor.

"Kaldırımda eşyanın, caddede dubanın ne işi var"

Kaldırımların işgal altında olduğuna dikkat çeken vatandaşlar nerede yürüyeceğiz diye feryat etti. Çocuklarının ve kendilerinin her an trafik kazasıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, "Kaldırımlar fuar alanı gibi ne arasınız var. El arabası, zincir, keser, bidon, çatı sacı, sandalye, masa ne arasınız var. Nereden geçeceğimizi bilemiyor. Mecburen caddeyi kullanıyoruz. yıllarca bu soruna çözüm bulunmadı. Esnaf alışkanlık haline getirmiş, kimse bir şey demiyor. Birde caddelere duba koymaları bizleri tam canından bezdirdi. Araçlarımıza dahi park edemiyoruz. 'Bizim aracımız gelecek' diyerek araçlarımızı park etmemize izin vermiyorlar. Bizler yetkililerden kaldırım ve cadde işgaline çözüm bulmalarını istiyoruz. Kaldırımda eşyanın, cadde de dubanın ne iş var" diye konuştular.

"Saatlerce eşya boşaltıyorlar, akşam tekrar içeri alıyorlar"

Özellikle Halk Bankası ve Halitpaşa İşhanı'nın olduğu bölgede kaldırımlardan yürümenin neredeyse imkansız olduğunu vurgulayan vatandaşlar, "Kısa süre sonra okullar açılacak. Çocuklarımız kaldırımlarda nasıl yürüyecek. İşyeri sahipleri sabah erken saatlerde eşyalarını dışarı çıkarıyor. Akşam tekrar içeri alıyor. Kaldırımlar tamamen vatandaşa kapalı, işyeri sahipleri zabıtaları görünce biraz toparlıyorlar. Zabıta gidince tekrar koyuyorlar. Bu kesin çözüm bulunmalı, Türkiye'nin hiçbir ilinde böyle kaldırım ve cadde işgali yok. Bu konuda valimizden yardım istiyoruz. Biran evvel kaldırım işgallerine son verilsin. Kaldırımlar yayaların kullanımı içindir, eşya koyma yeri değil" şeklinde konuştular.

Öte yandan Belediye Başkanlığı'nca yapılan kaldırım ve cadde işgaliyesi denetimleri yetersiz kalıyor. Ekiplerin ikaz ederek kaldırttığı eşyalar, zabıtalar bölgeden ayrıldıktan sonra tekrar bırakılıyor.

Uzun yıllardan beri Kars'ta süregelen kaldırım ve cadde işgaliyelerinin ne zaman sona ereceği ise bilinmiyor. Vatandaşlar yetkililerden çocuklarıyla birlikte yürüyebilecekleri kaldırım istiyor. - KARS