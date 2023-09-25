Kars'ta dolu yağışı sonrası yerler beyaza büründü
Kars'ta iki gündür devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinde dolu yağışına dönüştü. Dolu yağışının ardından yerler beyaz örtüyle kaplandı ve yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi ve suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kars'ta dolu yağışının ardından yerler beyaza büründü.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı.
Dolu yağışının ardından yerler bir süreliğine beyaz örtüyle kaplandı.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Görüş mesafesi düşerken, sürücüler suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA / Yaşam