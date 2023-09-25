Kars'ta dolu yağışı sonrası yerler beyaza büründü

Kars'ta iki gündür devam eden sağanak yağış, akşam saatlerinde dolu yağışına dönüştü. Dolu yağışının ardından yerler beyaz örtüyle kaplandı ve yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler görüş mesafesinin düşmesi ve suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.