Kars'ta çocukların oyun ateşiyle 20 ton ot balyası yandı
Kars'ın Subatan köyünde çocukların oyun ateşi, ot yığınına sıçradı ve yangın büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 20 ton ot kül oldu.
Kars'ta çocukların oyun ateşinin sıçradığı 20 ton ot balyası yandı.
Merkeze bağlı Subatan köyünde E.A'nın çocukları evlerinin önünde oynadıkları sırada, yaktıkları ateş ot yığınına sıçradı.
Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı.
İlk olarak evde yaşayanlar ile köylülerin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince itfaiyeden yardım istendi.
Kars Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada söndürülen yangın nedeniyle 20 tonluk 300 balya ot kül oldu.
Kaynak: AA / Yaşam