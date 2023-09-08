Kars'ta çocukların oyun ateşiyle 20 ton ot balyası yandı

Kars'ın Subatan köyünde çocukların oyun ateşi, ot yığınına sıçradı ve yangın büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 20 ton ot kül oldu.