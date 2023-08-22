Kars'ta çıkan yangında mahsur kalan Afganistan uyruklu anne ve 2 çocuğu kurtarıldı

Kars'ın Sukapı Mahallesi'ndeki eski süt fabrikası lojmanlarında çıkan yangında, evlerinde mahsur kalan Afganistan uyruklu anne ile 2 çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Anne ve çocuklar tedavi altına alındı.

Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan Afganistan uyruklu anne ile 2 çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

???????Sukapı Mahallesi'ndeki eski süt fabrikası lojmanlarında, Afganistan uyrukluların kaldığı bir binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın ikinci katındaki evlerinde mahsur kalan anne Razıye Heydarı ile çocukları Sajjad Heydarı (8) ve Soubhan Heydarı (4) itfaiye aracının merdiveniyle tahliye edildi.

Dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa süreden söndürerek soğutma çalışması başlattı.

Dumandan etkilenen bir köpeğe de itfaiye ekipleri su verdi.