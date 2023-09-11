Kars'ta çıkan anız yangınları söndürüldü

Kars'ta son günlerde çıkan anız yangınları itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınlar, Kars Kalesi etekleri ve Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Kars'ta 2 ayrı bölgede çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kars'ta son günlerde peş peşe çıkan anız yangınları itfaiye ekiplerini seferber etti. Özellikle kuruyan otların yanmasıyla bir anda büyüyerek etrafa yayılan anız yangınları itfaiye ekiplerine zor anlar yaşatıyor.

Kale içi Mahallesi'nde bulunan Kars Kalesi eteklerinde ve Paşaçayır Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde çıkan anız yangınları itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekipleri, söndürülen anız yangınlarının olduğu bölge soğutma çalışması yaptı. Yetkililer vatandaşları da anız yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KARS