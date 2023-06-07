Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kars'ta Bozayılar Çöplükte Besleniyor

Kars'ta Bozayılar Çöplükte Besleniyor

Yaşam Haberleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla çöplükte beslenen bozayı kameralara yansıdı. Sarıçam ormanlarında yaşayan bozayılar, zaman zaman yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne iniyor. Üç yavrusu ile çöplüğe inen bir anne bozayı, burada bir süre beslendikten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla çöplükte beslenen bozayı kameralara yansıdı.

Sarıçam ormanlarında yaşayan bozayılar, zaman zaman yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne iniyor.

Üç yavrusu ile çöplüğe inen bir anne bozayı, burada bir süre beslendikten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Vatandaşlardan Selçuk Çakıcı AA muhabirine, çöplüğün bozayıların beslenme alışkanlıklarına zarar verdiğine işaret ederek, yaban hayvanlarının bu şekilde doğal beslenmeyi unuttuğunu belirtti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Yaşam

Sarıkamış Sarıçam Kars Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title