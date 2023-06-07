Kars'ta Bozayılar Çöplükte Besleniyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla çöplükte beslenen bozayı kameralara yansıdı. Sarıçam ormanlarında yaşayan bozayılar, zaman zaman yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne iniyor. Üç yavrusu ile çöplüğe inen bir anne bozayı, burada bir süre beslendikten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.