Kars'ta Biçerdöver Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Kars'ta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkan biçer döver devrildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü biçerdöverde maddi hasar meydana geldi. Olay merkeze bağlı Boğaz köyde meydana geldi. Tarlada çalışan biçerdöverde yangın çıktı. Sürücüsünün kurtarmak istediği biçerdöver devrildi. Olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Biçerdöverde çıkan yangın bir kısım tarlayı da yaktı. İtfaiye ekipleri hem biçerdöveri, hem de yanan tarlayı söndürürken, biçerdöverin neden yandığı araştırılıyor. Öte yandan olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.