Kars'ta Avlanan Pelikan ve Karabataklardan Belgesel Tadında Görüntüler

Kars Baraj Gölü'nde avlanan pelikan ve karabatakların belgesel tadında görüntüleri kameralara yansıdı. Göl, 250'nin üzerinde kuş çeşidine ev sahipliği yapıyor ve kuş cenneti olma yolunda ilerliyor.

Avlanan pelikan ve karabataklardan belgesel tadında görüntüler

KARS - Kars'ta belgeselleri aratmayan görüntüler, sırayı bozmadan yüzerek avlanan pelikan ve karabatakların belgesel tadında görüntüleri kameralara yansıdı.

Kars Baraj Gölü 'kuş cenneti' olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. 250'nin üzerinde kuş çeşidine ev sahipliği yapan göl, pelikan, karabatak, angıt, yeşilbaş yaban ördeği, martı ve bir çok kuş çeşidini ağırlıyor. Göç yolu üzerinde bulunan göl, özellikle pelikanların vazgeçilmezi oldu. Çok sayıda pelikanın bulunduğu göl, su kuşlarının hem beslenme, hem de yaşam alanını oluşturuyor.

"Doğadaki bütün canlıları burada görebilirsiniz"

Çok sayıda yaban kuşunun baraj gölüne geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Burada muhteşem bir manzara var. Doğadaki canlıların hepsini burada bir arada görme şansınız var. Arkamdaki baraj gölü pelikanları, yaban ördeklerini, karabatakları, angıtları, su kuşlarını barındırıyor. Burası cıvıl cıvıl, her tarafta kuş var. Manzarası güzel, gökyüzünün suya yansıması güzel, doğanın bütün renklerini burada görebilirsiniz" dedi.

"Sıra halinde avlandılar"

Kars Baraj Gölü yiyecek arayan pelikanlar ve karabataklar, ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Önde pelikanlar, arkada karabataklar, tekrar pelikanlar ve yine karabatakların sırayı bozmadan suya dalıp çıkarak balık avlaması görenleri şaşırttı. Su kuşlarının nizami bir şekilde sırayı bozmadan sağa ve sola dönerek yüzerek avlanmaları belgeselleri aratmayacak görüntüler ortaya çıkardı. O anlar İHA muhabirince anbe an kaydedildi.