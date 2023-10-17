Kars'ta Açlıkla Mücadele Eden Kurt Sürüsü Şehir Merkezine İndi
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Kars'ta havaların soğumasıyla aç kalan kurt sürüsü, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. Kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiliyor.
Kars'ta havaların soğumaya başlamasıyla aç kalan kurt sürüsü, yiyecek bulmak için indiği yerleşim yerinde görüntülendi.
Şehrin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiliyor.
Kent merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet köyü yakınlarında bir vatandaş, sanayi kavşağına gelen 6 bireyli kurt sürüsünü, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntüde, yiyecek arayarak ilerleyen sürünün daha sonra şehir merkezi yönüne gittiği görülüyor.
Kaynak: AA / Yaşam