KARS'ta 53 Yıldır Demir Döven Usta Şikayetçi: Artık Çırak Bile Bulamıyoruz

KARS'ta demir ustası Maksut Ak (71), 53 yıldan beri ateşin başında demir dövüyor. Dede mesleği nalbantçılığa genç yaşta başlayan ve yarım asrı geçen zamandır ateş başında demir işleyen 4 çocuk, 12 torun sahibi Maksut Ak'ın tek şikayeti mesleğini öğretek çırak bulamamak. Oğlu Serdar'ın (44) kendisine yardımcı olduğunu belirten Maksut Ak, Gelişen teknoloji mesleğimizi öldürdü. Artık çırak bile bulamıyoruz dedi.

Sıcak demir mesleğine annesinin babası Ahmet Demirağ'dan etkilenerek 18 yaşındayken atlara nalbant çakarak başlayan Maksut Ak, kısa sürede sıcak demirin bütün inceliklerini öğrendi. Mesleğinin ustası olan ve yöre insanının 'Tosun usta' lakabını taktığı Maksut Ak, tarım ve taşımanın yanısıra ata sporu ciritte kullanılan atlara nal çakmanın yanısıra ateş başında erittiği demire çeşitli şekiller vermeye başladı. Sabah namazı sonrası kömür ateşini kompresörle alevlendirerek çalışmaya başlayan Maksut usta, gelen talebi göre demirleri işliyor. Nal, yörede gullep olarak bilinen kapı sürgüsü, halka, tarım aletleri yapan Maksut ustanın en büyük yardımcısı oğlu Serdar Ak. Oğlunun hem çıraklık hem de kalfalık yaptığı Maksut usta, gelişen teknolojiyle birlikte işlerin de azalmasından şikayetçi. Şimdilerde yoğunlukla at nalı yaptığını anlatan Maksut Usta, Eskiye göre işlerimizde büyük azalma var. Teknoloji ata yadigarı diğer meslekler gibi sıcak demirciliği de öldürdü. Şimdilerde sadece yöremizde taşımacılık, tarım ve ata sporu ciritte kullanılan atlar için nal yapıyoruz. Ata dede mesleğinde ekmek kazanmak iyice zorlaştı. İşlerimde oğlu Serdar bana yardımcı oluyor ama artık çalıştıracak çırak bulamıyoruz. Bu meslek bizden sonra zor devam eder. Bu da beni üzüyor diye konuştu.

Maksut ustanın yıllardan beri işini severek yaptığını söyleyen işyeri komşusu Şakir Uyusun, Biz Maksut dedemizi 'Tosun Usta' diye tanırız. Ben kendimi bildim bileli dedemiz nal çakıyor, demircilik yapıyor. Maşallah diyelim kendisine. İnşallah gençlere örnek olur. Gençlere taş çıkarır. Sabah erkenden işinin başındadır. Bazen de köylere atlara nal çakmaya gidiyor dedi.