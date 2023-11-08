Kars'ta 15 yaşındaki kız 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kars'ta bir binanın 4. katından düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç kızın Gazi Kars Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu belirtildi.

Kars'ta dün 4'üncü kattan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir binanın 4'üncü katından düşüp ağır yaralanan ve Harakani Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen Zilan O, tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Zilan O'nun Gazi Kars Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.