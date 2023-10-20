Kars'ta etkili olan sis, kentin tarihi bölgelerini görünmez hale getirdi. Sis bulutları arasında kaybolan Kars, masalsı bir görüntü oluşturdu. Sis, ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Kars sis bulutları arasında kayboldu

KARS - Kars sis bulutları arasında kayboldu. Kentin tarihi bölgeleri adeta görünmezken, kartpostal görüntüler ortaya çıktı.

Kars'ta önceki gece yağan yağmurun ardından sabah erken saatlerde etkili olan sis, masalsı görüntüler oluşturdu. Kente ve tarihi yapılar sis bulutu altında adeta kayboldu. O anlar kameralarla kaydedildi.

Kars'ın sisten kaybolduğunu ifade eden vatandaşlar, "Sabah çıktım, Kars'a baktım üzerini sis sarmış, Kars görünmüyor. Yavaş yavaş sis çekilmeye başladı. Kars görünmeye başladı, çok güzel görüntü var" dediler.

Kars'ta etkili olan sis ilerleyen saatlerde kaybolurken, sis ulaşımı da olumsuz etkiledi. Özellikle araçlarıyla kent dışına çıkan sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.