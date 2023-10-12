Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde soğuk hava etkili oldu
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düşmesiyle birlikte araçların camları buzla kaplandı, bitkilerde kırağı oluştu. Hayvan besicileri de hayvanları dışarıya su verememeye başladı.
Kars'ın Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde soğuk hava etkili oldu.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Sarıkamış'ta, soğuk hava nedeniyle araçların camları buzla kaplandı, bitkilerde kırağı oluştu.
Yağbasan mevkisinde küçük su göletlerinin yüzeyi dondu.
Hayvan besicilerinden Metin Sade, "Sabah hayvanları dışarıya su veremeye çıkarttık, her taraf buz tutmuş. Sarıkamış'ın soğukları başladı." dedi.
Susuz'da da soğuk havanın etkisiyle bitki ve ağaçlarda kırağı oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam