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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu, bitkileri kırağı kapladı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu. Küçük su birikintilerinin buzla kaplandığı Sarıkamış'ta aracının camını temizleyen Veysel Çağay, havaların soğuduğunu belirterek, 'Sabah saatlerinde kalktık eksi 3 derece, Sarıkamış'ın soğukları başlamıştır artık.' dedi. Bu arada Allahuekber ve Soğanlı dağları da kısmen beyaza büründü.