Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyünde çobanlık yapan Reşat ve Kadir Koca kardeşlerden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, JAK ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kaybolan 2 çoban kardeşin bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Armutlu köyünde çobanlık yapan Reşat ve Kadir Koca kardeşlerden ailesi akşam saatlerinden itibaren haber alamadı.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Koca kardeşlerin son görüldükleri yerde arama çalışması başlattı.

Çobanların babası Cafer Koca, yaptığı açıklamada, sürünün köye dağınık gelmesi ve telefonla çocuklarına ulaşamaması üzerine aramaya başladıklarını ifade etti.