Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa çiçeklerle renklendi

Kış mevsiminin uzun sürdüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yağışların ardından meralar ve ormanlık alanlar çiçeklerle renklendi. İlçenin Hançerli düzü mevkisinde açan papatyalar, 2 bin 500 rakımlı Mescitli köyü meralarında oluşan gelincik tarlaları, doğanın bütün güzelliklerini ortaya koyuyor. Bölgeye her yıl gelen doğa fotoğrafçıları da çiçeklerin oluşturduğu güzel manzaraların fotoğraflarını çekiyor.

Kış mevsiminin uzun sürdüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yağışların ardından meralar ve ormanlık alanlar çiçeklerle renklendi.

İlçenin Hançerli düzü mevkisinde açan papatyalar, 2 bin 500 rakımlı Mescitli köyü meralarında oluşan gelincik tarlaları, doğanın bütün güzelliklerini ortaya koyuyor.

Bölgeye her yıl gelen doğa fotoğrafçıları da çiçeklerin oluşturduğu güzel manzaraların fotoğraflarını çekiyor.

Doğa fotoğrafçısı Hasan Cellat AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasının her mevsim ayrı güzelliğe büründüğü söyledi.

Cellat, çiçeklerle bezenen doğada fotoğraf çekmenin keyifli olduğunu belirterek, "Fotoğrafçı arkadaşlarla Sarıkamış'ın Mescitli bölgesine geldik. Gerçekten de gelincik tarlalarının en güzel karelerini alabilecek ortamdayız. Burada yeşilin ve kırmızının en güzel tonlarını görmek mümkün. Bütün fotoğraf ve doğaseverleri bölgeye bekliyoruz." dedi.