Kars'ın Arpaçay ilçesini dolu vurdu, çok sayıda kuş telef oldu

Arpaçay ilçesinde etkili olan dolu, ceviz büyüklüğünde yağarken, kuşlar telef oldu. Dolu ayrıca tarım arazilerine de zarar verdi.

Arpaçay'ı dolu vurdu, çok sayıda kuş telef oldu

KARS - Arpaçay'ı dolu vurdu, çok sayıda kuş telef oldu. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu etrafı bir anda beyaza bürürken, ağaçlarda yuvalarında bulunan kuşlar ise dolunu isabet etmesiyle yere düşerek telef oldu. Kuşların çırpınışlara cep telefonuyla anbe an kaydedildi.,

Arpaçay'da etkili olan doludan dolayı çok sayıda tarım arazisi de zarar gördü.