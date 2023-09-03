Kars'ın Arpaçay ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, tarım arazileri zarar gördü
Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak yağmur doluya dönüştü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yollar ve tarlalar beyaza büründü. Dolu nedeniyle bazı yaban kuşları telef oldu. Göldalı, Çanaksu ve Aydıngün köylerinde tarım arazileri zarar gördü.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, tarım arazileri zarar gördü.
İlçede etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle, yollar ve tarlalar beyaza büründü.
Kars-Arpaçay kara yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu nedeniyle bazı yaban kuşları telef oldu.
İlçeye bağlı Göldalı, Çanaksu, Aydıngün köylerinde tarım arazileri zarar gördü.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Yaşam