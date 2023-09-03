Kars'ın Arpaçay ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, tarım arazileri zarar gördü

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak yağmur doluya dönüştü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yollar ve tarlalar beyaza büründü. Dolu nedeniyle bazı yaban kuşları telef oldu. Göldalı, Çanaksu ve Aydıngün köylerinde tarım arazileri zarar gördü.