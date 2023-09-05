Kars-Erzurum kara yolu tomruk yüklü tırın devrilmesiyle ulaşıma kapandı

Kars-Erzurum kara yolunda meydana gelen kaza sonucu tomruk yüklü bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı ve çevre yolundan ulaşım sağlanıyor.