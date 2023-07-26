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Karnı acıkan ayı ailesi piknik alanında yiyecek aradı

Yaşam Haberleri

Bursa'da Uludağ'da karnı acıkan ayı, yavrularıyla birlikte piknik alanına inerek çöp konteynırlarında yiyecek aradı. Vatandaşlar ise ayı ve ailesini uzaktan izleyerek hayrete düştü.

Karnı acıkan ayı ailesi yemek bulmak için piknik alanına indi

BURSA - Bursa'da yavrularıyla piknik alanlarına yiyecek bulmak için inen ayı, görenleri hayrete düşürdü.

Uludağ'da karnı acıkınca ailesiyle birlikte piknik alanına gelen ayı, çöp konteynırlarında yemek aramaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlar ayı ve ailesini görünce hayrete düşürdü. Ayı ve ailesini korkutmamak için uzaktan izleyen vatandaşlar o anları saniye saniye kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Uludağ Bursa Yaşam Haberler

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