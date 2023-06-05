Karnavas Şelalesi'nden görsel şölen

ERZURUM Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağazı köyünde bulunan Karnavas Şelalesi sağanak yağmurlarla birlikte coşkulu şekilde akmaya devam ediyor

Erzurum'un Olur İlçesinin Ormanağzı (Karnavas) köyü Doğu Anadolu Bölgesinde eşi benzeri olmayan doğa harikası şelalesi görenleri mest ediyor. Karnavas Şelalesi normalde Haziran ayında su akışı azalıyordu ancak sağanak yağmurlar ile birlikte coşkulu akmaya devam ediyor. Olur Ormanağzı köyü sakinlerinden Onur Sezgin, "Sürekli yağan yağmurlardan dolayı gür bir şekilde akıyor. Herkesin bu güzelliği görmesini isterim" dedi.