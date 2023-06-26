Karmod, deprem bölgesine 1100 tuvalet ünitesi gönderdi

Karmod Prefabrik, deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için 1100 tuvalet ünitesinin üretimini tamamlayarak bölgeye ulaştırdı. Şirket, mobil transfer edilebilir özellikteki tuvalet yapılarını kullanıma hazır konseptte üretiyor. Engelli tuvalet kabinleri uluslararası engelli kullanımı standartlarında ünite ve aparatlarıyla montajlanarak üretiliyor.

Karmod Prefabrik, deprem bölgesindeki ihtiyaçların karşılanması için 1100 tuvalet ünitesinin üretimini tamamlayarak bölgeye ulaştırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, deprem konteyneri ve prefabrik ev üretimlerinin yanı sıra bölgede ihtiyaç duyulan tuvalet yapılarının üretimine de ara vermeden devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Yöneticisi Zekai Küçük, bugüne kadar 100 adeti engelli tuvalet olmak üzere toplam 1100 tuvalet-duştan oluşan ünitenin bölgeye sevkinin tamamlandığını belirtti.

Mobil transfer edilebilir özellikteki tuvalet yapılarını kullanıma hazır konseptte ürettiklerini aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Bölge ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığımız planlama dahilinde üretimlerimiz devam ediyor. Mobil ünitelerimiz kullanıma hazır olup hijyen kolaylığıyla öne çıkıyor. Tuvalet kabinlerimizin tuvalet ünitesi, duş teknesi, lavabo, musluklarla birlikte ayna, sabunluk ve tuvalet kağıtlığı gibi aksesuarları montajlı şekilde hazır sevk ediliyor. Engelli tuvalet kabinlerimiz uluslararası engelli kullanımı standartlarında ünite ve aparatlarıyla montajlanarak üretiliyor.

Tek üniteli tuvalet ve duş kabinlerimizi 135x135 ölçüde üretiyoruz. Tek tırda 18 adet sevk edilebilme avantajına sahip. İkili ünitelerimiz ise 10 adet yükleme yapılabiliyor. Engelli tuvalet kabinlerimizi CTP sistemiyle üretiyoruz. 215x215 ölçüdeki engelli tuvalet tekerlekli aracın içeri girebileceği şekilde geniş kapı ve rampaya sahip. Engelli tuvalet kabini bir tırla 5 adet şeklinde taşınabiliyor. Tüm üniteleriyle tuvalet kabinlerinin elektrik ve su tesisatları da armatürlerine varana kadar kullanıma hazır. Atık ve temiz tesisatları kabin arkasına çıkartılmış olup konteyner kentlerdeki merkezi şebekelere veya depolama tanklarına bağlantılanarak hemen kullanıma alınabiliyor."