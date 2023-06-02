Karlar eridi, yılın son kardelenleri çiçek açtı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dağlarda kar eriyince yılın son kardelenleri çiçek açmaya başladı. Renk renk çiçekler kartpostallık görünler oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda renk renk açan yılın son çiçekleri kartpostallık görüntüler oluştu. Yüksek bölgelerde kar kütleleri kenarında çiçek açan kardelenler göz kamaştırdı. Doğa fotoğraf sanatçısı Serdar Gökçe, ilçeye bağlı yüksek bölgelerde kar erimeye başladığını söyledi. Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı olduğunu belirten Gökçe, "Sürekli bölge bölge dolaşıyoruz. Yılın son çiçeklerini fotoğraflamak için yaylaya çıktık. Kardelenler ve diğer çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturuyor" dedi.