Karı-koca Şahinbey tesislerinde beraber okuma yazma öğreniyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Dumlupınar Sosyal Tesisine gelen Ömer ve Semiha Uğur çifti okuma yazma öğrenmek için gayretle çalışıyor.

Eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Şahinbey Belediyesi, kurduğu sosyal tesislerde yaşlı hanımlara okuma-yazma öğretiyor. Kurslarda okuma ve yazmayı öğrenen vatandaşlar, bu sayede gündelik hayatlarını zorlanmadan sürdürüyor.

"Okuma yazma bilmediğim için çok zorluk yaşadım"

62 yaşında Dumlupınar Sosyal Tesisine okuma yazma öğrenmeye gelen Ömer Uğur, okuma yazma öğrenmediği için birçok zorlukla karşılaştığını belirterek, "İşe giderken otobüse binmek isterdim, otobüsün nereye gittiğini, üzerindeki yazıyı okuyamazdım, kimseye de soramazdım. Bankamatiğe gidiyordum, yanımdaki vatandaşlara söylerdim 'Maaşımı çekmeye yardım eder misiniz' diye. Alışverişe gittiğimde de sıkıntı yaşıyordum. Fiyatlarını falan bilmiyordum ama şimdi az da olsa öğrendim kısa sürede. Eşimle kursa gelmek çok güzel bir duygu" dedi.

"Okuma yazma öğrenmek için hırslandım"

Eşiyle birlikte okuma yazma öğrenmeye gelen 51 yaşındaki Semiha Uğur da ailesinin kendisine destek vermediği için okula gidemediğini ifade ederek, "Eskiden babam 'Kızların okuması iyi olmaz' derdi. Beni okutmadılar. Evde alfabeleri kendi çabamla öğrenmeye başladım. Bir gün otobüs durağına gittim, yanımdakilere 'Bu otobüs üniversiteye gider mi' dedim. Bana 'Yaşına bak okumuşluğun yok mu?' dediler. Ondan sonra hırslandım ve okuma yazma öğrenmeye karar verdim. Bizlere böyle bir imkan sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştu.