Kargo Şirketi Aracı, Köpeği Ezdi: Sahibi Tedavi Masraflarını Karşılamadı

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, bir kargo şirketine ait aracın sürücüsü, ileri ve geri manevra yaparken yolun ortasında duran sahipli köpeği ezip, ardından yoluna devam etti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül'de saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücü, çalıştığı kurumun kargo aracıyla, ileri ve geri manevra yaptığı sırada yol ortasındaki köpeği ezdi. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası sürücü yoluna devam etti. Samoyed cinsi köpek, sahibi tarafından fark edilip, tedavi için veterinere götürüldü. Muayenesinde, kaburgasında kırıklar ve kalça kemiğinde çıkıklar olduğu tespit edilen köpek, tedaviye alındı. Köpeğin sahibi Melis Sarıaslan, Tedavi için 25 bin lira masraf yaptık. Kargo şirketi ile iletişime geçtik. Bizimle ilgilenmediler dedi.

Haber Kazım BULUT GEMLİK (Bursa),